В Киеве 12 января ограничат движение по нескольким мостам

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Ограничения связаны с проведением ремонтных работ
В пятницу, 12 января, в Киеве частично ограничат движение по нескольким мостам. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
Так, в связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта:
- с 11:00 до 17:00 12.01.2018 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;
- с 11:00 до 15:00 12.01.2018 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина;
- с 15:00 до 19:00 12.01.2018 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к ст. м. "Петровка".
Отмечается, что работы будут проводиться в случае благоприятных погодных условий. // 112.ua
Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны — это еще и вопрос...