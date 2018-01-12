В Киеве 12 января ограничат движение по нескольким мостам

В пятницу, 12 января, в Киеве частично ограничат движение по нескольким мостам. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Так, в связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта:

- с 11:00 до 17:00 12.01.2018 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;

- с 11:00 до 15:00 12.01.2018 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина;

- с 15:00 до 19:00 12.01.2018 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к ст. м. "Петровка".

Отмечается, что работы будут проводиться в случае благоприятных погодных условий. // 112.ua