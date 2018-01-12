Поліцейські Київщини завадили крадіжці комп’ютерної техніки із офісу

Вчора, близько 4-ої години ранку, на лінію «102» зателефонував чоловік та повідомив, що у м. Обухів невідома особа проникла до офісного приміщення, де вчиняє крадіжку.

Група реагування патрульної поліції негайно виїхала на виклик до офісу. Поліцейські оглянули приміщення і відразу виявили пошкодження металопластикового вікна, а у шафі - переляканого чоловіка, який переховувався.

Ним виявися 38-річний раніше судимий місцевий житель, який зізнався у намірі скоїти крадіжку офісної комп`ютерної техніки.

З’ясувалося, що чоловік заліз до приміщення офісу шляхом віджиму вікна. Речові докази виявлено.

На місце події викликана слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. Проводиться перевірка.

УПД Київської області