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Поліцейські Київщини завадили крадіжці комп’ютерної техніки із офісу

12.01.2018 13:30

Вчора, близько 4-ої години ранку, на лінію «102» зателефонував чоловік та повідомив, що у м. Обухів невідома особа проникла до офісного приміщення, де вчиняє крадіжку.   

Група реагування патрульної поліції негайно виїхала на виклик до офісу. Поліцейські оглянули приміщення і відразу виявили пошкодження металопластикового вікна, а у шафі - переляканого чоловіка, який переховувався. 

крадій

Ним виявися 38-річний раніше судимий місцевий житель, який зізнався у намірі скоїти крадіжку офісної комп`ютерної техніки. 

З’ясувалося, що чоловік заліз до приміщення офісу шляхом віджиму вікна. Речові докази виявлено. 

На місце події викликана слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції.  Проводиться  перевірка.

УПД Київської області

 

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