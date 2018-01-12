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В Москве налетчики с автоматами похитили бизнесмена со знакомым и отобрали у них 2 млн. рублей

12.01.2018 13:41

  Для розыска и задержания машины с нападавшими объявлялся план «Перехват».

Группа вооруженных людей в масках-балаклавах похитила двух человек на северо-востоке Москвы и вывезла их в промзону, где отобрала 2 млн рублей, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе московского управления МВД.

В Москве люди в балаклавах с автоматами похитили бизнесмена со знакомым, вывезли их в промзону, избили и забрали 2 млн рублей

Поздним вечером 11 января в полицию обратились очевидцы, которые рассказали о некоем инциденте на улице Молодцова. Выяснилось, что около одного из домов «четверо неизвестных в масках-балаклавах, угрожая похожими на автоматы предметами, насильно посадили столичного предпринимателя и безработного мужчину в автомобиль Hondа и отвезли в промзону в Ясном проезде».

Причинив похищенным телесные повреждения, о характере которых не сообщается, нападавшие забрали у них 2 млн рублей и уехали.

Для розыска и задержания машины с нападавшими объявлялся план «Перехват», однако данных об их задержании пока нет. // Преступная Россия

 

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