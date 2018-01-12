Иностранец в процессе «чаепития» зарезал киевлянина

Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

По словам правоохранителей, в дежурную часть Днепровского управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что на лестнице подъезда дома на улице Азербайджанская находится человек с признаками насильственной смерти.

"На лестничной площадке правоохранители обнаружили тело неизвестного с ножевым ранением грудной клетки, а в квартире рядом двух мужчин - знакомых потерпевшего. С ними полицейские пообщались в первую очередь. Один из мужчин, владелец помещения, рассказал, что его посетили два товарища, которые якобы пришли на чаепитие . Однако между гостями возник конфликт, и хозяин попросил их выйти в коридор и там выяснять отношения. Через некоторое время вернулся товарищ и сообщил о драке, поэтому киевлянин, когда вышел в подъезд и увидел на полу другого знакомого и вызвал врачей", - рассказали в полиции

Тело 37-летнего местного жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Также с места происшествия эксперты изъяли нож со следами бурого цвета и другие вещественные доказательства, которые привлекли к уголовному производству, начатому по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 34-летнего уроженца другого государства задержали, который в содеянном преступлении сознался. Он рассказал о конфликте, в результате которого он выхватил нож и ударил им в грудь товарища. Вернувшись в квартиру, он выбросил нож в мойку и остался ждать полицию", - добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.