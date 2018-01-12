Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Ссора соседей из-за Wi-Fi переросла в избиение с грабежом

12.01.2018 14:05

Конфликт возник после обвинений в воровстве интернета через Wi-Fi.

В Запорожье конфликт между соседями по многоэтажному дому из-за интернета через Wi-Fi перерос в избиение с грабежом.
Об этом сообщили в патрульной полиция города.

Фото: патрульная полиция Запорожья

Копы получили вызов и уже на месте выяснили обстоятельства происшествия: заявитель рассказал о нападении, избиении и похищении iPhone.

После прибытия патрульных по вызову, они увидели похожего по описанию мужчину, который при них пытался выбросить iPhone.
Тем временем, потерпевший сообщил, что регулярно конфликтует с соседом из-за того, что тот курит и пьет алкоголь в подъезде.

"А в последнее время приходит к нему на этаж и сидит, ловит его сеть Wi-Fi. После себя оставляет мусор и не убирает", – передают полицейские.

После того, как обиженный сосед выразил свое недовольство мужчина напал на него и отобрал дорогой гаджет.

Патрульные задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу местного отделения полиции. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...