Ссора соседей из-за Wi-Fi переросла в избиение с грабежом

Конфликт возник после обвинений в воровстве интернета через Wi-Fi.

В Запорожье конфликт между соседями по многоэтажному дому из-за интернета через Wi-Fi перерос в избиение с грабежом.

Об этом сообщили в патрульной полиция города.

Копы получили вызов и уже на месте выяснили обстоятельства происшествия: заявитель рассказал о нападении, избиении и похищении iPhone.

После прибытия патрульных по вызову, они увидели похожего по описанию мужчину, который при них пытался выбросить iPhone.

Тем временем, потерпевший сообщил, что регулярно конфликтует с соседом из-за того, что тот курит и пьет алкоголь в подъезде.

"А в последнее время приходит к нему на этаж и сидит, ловит его сеть Wi-Fi. После себя оставляет мусор и не убирает", – передают полицейские.

После того, как обиженный сосед выразил свое недовольство мужчина напал на него и отобрал дорогой гаджет.

Патрульные задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу местного отделения полиции. // Сегодня