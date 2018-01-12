Ссора соседей из-за Wi-Fi переросла в избиение с грабежом

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Конфликт возник после обвинений в воровстве интернета через Wi-Fi.
В Запорожье конфликт между соседями по многоэтажному дому из-за интернета через Wi-Fi перерос в избиение с грабежом.
Об этом сообщили в патрульной полиция города.
Копы получили вызов и уже на месте выяснили обстоятельства происшествия: заявитель рассказал о нападении, избиении и похищении iPhone.
После прибытия патрульных по вызову, они увидели похожего по описанию мужчину, который при них пытался выбросить iPhone.
Тем временем, потерпевший сообщил, что регулярно конфликтует с соседом из-за того, что тот курит и пьет алкоголь в подъезде.
"А в последнее время приходит к нему на этаж и сидит, ловит его сеть Wi-Fi. После себя оставляет мусор и не убирает", – передают полицейские.
После того, как обиженный сосед выразил свое недовольство мужчина напал на него и отобрал дорогой гаджет.
Патрульные задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу местного отделения полиции. // Сегодня
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