Премьер: «блокираторы» Донбасса должны понести уголовную ответственность

Об этом во время робого визита в Мариуполь заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Если бы у меня были инструменты, я бы все сделал, чтобы их арестовали. Эти люди должны понести ответственность", - заявил премьер.

Гройсман также отметил, что действия, которые были сделаны участниками торговой блокады, "пошли только на руку агрессору".