Премьер: «блокираторы» Донбасса должны понести уголовную ответственность

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Участники торговой блокады Донбасса должны понести уголовную ответственность.
Об этом во время робого визита в Мариуполь заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Если бы у меня были инструменты, я бы все сделал, чтобы их арестовали. Эти люди должны понести ответственность", - заявил премьер.
Гройсман также отметил, что действия, которые были сделаны участниками торговой блокады, "пошли только на руку агрессору".
Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны — это еще и вопрос...