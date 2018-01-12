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Премьер: «блокираторы» Донбасса должны понести уголовную ответственность

12.01.2018 14:24

Участники торговой блокады Донбасса должны понести уголовную ответственность.

Об этом во время робого визита в Мариуполь заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

Блокадники Донбасса должны понести уголовную ответственность - Гройсман

"Если бы у меня были инструменты, я бы все сделал, чтобы их арестовали. Эти люди должны понести ответственность", - заявил премьер.

Гройсман также отметил, что действия, которые были сделаны участниками торговой блокады, "пошли только на руку агрессору".

 

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