На Сумщині поліція попередила крадіжку акумуляторів з вишки стільникового зв’язку

В Охтирському районі троє «гастролерів» із сусідньої області зняли з однієї з вишок мобільного зв’язку вісім акумуляторних батарей, загальною вартістю близько 25 000 гривень. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів в сусідніх регіонах в рамках відкритого кримінального провадження.

Вночі до чергової частини Охтирського відділу поліції надійшло повідомлення від служби безпеки одного з мобільних операторів про можливу спробу крадіжки акумуляторних батарей з вишки стільникового зв’язку, розташованої біля одного з сіл району.

На місце події був направлений найближчий наряд групи реагування патрульної поліції. Під’їжджаючи до місця злочину, правоохоронці помітили автомобіль «ВАЗ-21115», що рухався з підозріло низькою посадкою. Працівники поліції вирішили перевірити даний транспортний засіб. Водієм автомобіля виявився 31-річний житель сусідньої області. Разом з ним в машині знаходились ще двоє його земляків 37 та 20 років.

«Оглянувши салон автівки, поліцейські виявили вісім акумуляторних батарей, про які йшлось в повідомленні заявника, - коментує Руслан Кладько, начальник Охтирського відділу поліції. - До того ж, всередині легковика знаходились ножиці для різьби по металу, спеціальні ключі й інше знаряддя для від’єднання акумуляторів. На питання поліцейських про походження всіх цих предметів, жоден з трьох присутніх в автомобілі чоловіків, пояснень не надав. Тож, для з’ясування всіх обставин була викликана слідчо-оперативна група».

Вже під час проведення першочергових слідчих дій підозри поліцейських підтвердились - акумуляторні батареї були викрадені з місцевої вишки стільникового зв’язку. За попередніми підрахунками вартість викраденого становить близько 25 тисяч гривень. Дані батареї правоохоронці вилучили, а вже після відповідного оформлення матеріалів, буде вирішено питання про їх повернення власнику.

Працівники поліції в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» перевіряють всіх трьох чоловіків на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Охтирського та сусідніх районів. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Відділ комунікації поліції в Сумській області