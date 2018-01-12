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В Харькове военный с оружием пытался угнать авто за отказ владельца везти его

12.01.2018 14:48

В Харькове задержали 22-летнего военного по подозрению в угоне авто.

Как рассказали в пресс-службе полиции города, военный увидел припаркованную машину и попросил водителя отвезти его по личным делам.

Полиция уже вручила военному подозрение

Получив отказ, мужчина начал угрожать водителю оружием и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего сам сел за руль и поехал. Но спустя некоторое время его остановили работники патрульной полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчине уже вручено уведомление о подозрении в совершении преступления. // НВ

 

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