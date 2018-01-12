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В Запорожье расстреляли и ограбили бизнесмена

12.01.2018 15:00

В городе объявлен план-перехват "Сирена" - ищут автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.

В Хортицком районе Запорожья неизвестные среди улицы в упор расстреляли предпринимателя, отобрав у него деньги.

Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел сегодня, 12 января, около полудня.

Известно, что злоумышленники на автомобиле «Ланос» преградили путь бизнесмену, выстрелили в него несколько раз и скрылись. Пострадавшего забрала «скорая» помощь.

Также известно, что предприниматель занимался торговлей мяса и у него при себе была дневная выручка, которую забрали нападавшие.

В Запорожье объявлен план-перехват «Сирена» - полицейские ищут автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.

В Главном управлении Национальной полиции Украины в Запорожской области факт стрельбы и ограбления УНИАН подтвердили, однако от каких-либо комментариев отказались.

 

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