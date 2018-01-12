Наблюдательный совет «Нафтогаза» возглавила британка Клэр Споттисвуд

Главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" была избрана британка Клэр Споттисвуд. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций "Нафтогаза".

Споттисвуд была избрана главой наблюдательного совета на первом его заседании в новом составе, в котором приняли участие другие его члены - Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Демчишин, Владимир Кудрицкий и Сергей Попик (все трое - Украина).

Заместителем главы наблюдательного совета продолжит оставаться Владимир Демчишин.

На конец месяца запланировано следующее заседание наблюдательного совета.

"Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января 2018 года. На нем будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирования четырех комитетов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

До того, как возглавить наблюдательный совет "Нафтогаза", Споттисвуд работала председателем регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas) в течение 1993-1998 годов, когда происходили разделение компании British Gas и либерализация рынка газа в Великобритании.

В течение последних 20 лет получила существенный опыт в должности независимого директора в публичных и непубличных компаниях. Кроме того, работала экономистом в Королевской сокровищнице Великобритании, Министерстве экономики и финансов Великобритании, которое отвечает за формирование и осуществление финансово-экономической политики правительства, преподавала в Лондонской школе бизнеса.

Клэр Споттисвуд получила степень магистра по экономике в Йельском университете и степень магистра математики и экономики в Кембриджском университете.

Напомним, новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза" был сформирован в конце 2017 года. Последние независимые члены предыдущего состава покинули его в сентябре. // 112.ua