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Ольга Богомолець: В українській армії різко скоротилася кількість «аватарів»

12.01.2018 15:26

Українська армія поступово позбавляється “аватарів” — людей, що зловживають спиртним. Хтось йде сам, когось виганяють, але, загалом, як мені розповіли військові в зоні АТО, сьогодні проблема пияцтва в Збройних Силах на фронті вже не така гостра, як ще рік тому.

Одним з важливих факторів зменшення пияцтва на фронті стало збільшення за моєї ініціативи штрафів для армійських “аватарів” та прийняття закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб». Після покарання грошима за пияцтво кількість бажаючих щоденно випивати значно зменшилася.

Картинки по запросу Ольга Богомолець

Я переконана: п’яний на передовій — це зрадник, бо своїм пияцтвом він ставить під загрозу здоров’я та життя своїх бойових побратимів. Позбавившись одного “аватара” іноді можна зберегти життя десятку наших героїчних воїнів. Тому ми всі разом — суспільство, військові капелани та командний склад — маємо вести роботу з розбудови нашої армії та підвищення її морального духу.

Пишаюся нашими військовими та радію з того, що наша славетна армія очищується, міцнішає та стає потужною силою в загальноєвропейському масштабі. І якщо ми перемогли самих себе, то обов’язково переможемо і ворога!

Прес-служба народного депутата Ольги Богомолець

 

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