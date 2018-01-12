В России пьяный водитель выстрелил в гаишника из ракетницы

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа стражи порядка задержали автомобилиста, который ранил их коллегу выстрелом из ракетницы. В момент инцидента злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

За применение насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении обязанностей, 48-летнему мужчине грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает официальный сайт регионального УМВД.

По данным полиции, подозреваемый 12 января около 00:25 находился возле дома N7 в 10-м микрорайоне Нефтеюганска за рулем автомобиля Iran Khodro Samand. Там автомобилист привлек к себе внимание сотрудников ДПС, которые остановили его для проверки.

"Предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение водитель не смог, так как оставил их дома", - говорится в пресс-релизе.

В ходе составления административного материала по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ мужчина "неожиданно достал из внутреннего кармана верхней одежды охотничью сигнальную ракетницу и без предупреждения направил в сторону инспектора". В результате произведенного выстрела сотрудник полиции получил ушиб и термический ожог левого плеча.

"В отношении нарушителя незамедлительно была применена физическая сила и спецсредства", - говорится в сообщении полиции. В ведомстве также отметили, что задержанный хулиган "находился в нетрезвом состоянии".

После окончания служебной проверки собранные материалы передадут в СК РФ "для принятия законного решения". // NEWSru.com