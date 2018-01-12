Київські поліцейські затримали вінничанина, який до смерті побив співмешканку

Між чоловіком та жінкою виник словесний конфлікт. У розпалі сварки зловмисник тяжко побив цивільну дружину, яка померла від отриманих травм. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, які задокументували подію.

Правоохоронці з’ясували, що цивільне подружжя разом розпивало алкогольні напої. Між ними на побутовому ґрунті виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік у розпалі сварки кілька разів наносив удари ногами та руками. Від отриманих травм потерпіла померла.

Після вжитих розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу правопорушника встановили. Це - 39-річний уродженець Вінницької області. У скоєному чоловік зізнався.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу стосовно підозрюваного.

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

