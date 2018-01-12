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В Запорожье полиция ведет переговоры с расстрелявшими бизнесмена бандитами

12.01.2018 16:05

В Запорожье полиция готовится к штурму здания, в котором спрятались стрелявшие в бизнесмена бандиты.

В Запорожье сотрудники полиции установили местонахождение троих злоумышленников, которые сегодня, 12 января, расстреляли и ограбили бизнесмена.

В Запорожье был объявлен план-перехват

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области, в данный момент с подозреваемыми ведут переговоры, им предлагают сдаться. В противном случае правоохранители готовы штурмовать здание. На месте присутствует руководство ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Кроме того, стало известно, что пострадавший бизнесмен из Хмельницкой области, он торговал мясом в Запорожье.

За жизнь предпринимателя в данный момент борются медики.

Как сообщалось, в Запорожье сегодня около полудня неизвестные среди улицы расстреляли предпринимателя, отобрали у него деньги и скрылись с места происшествия.

В городе был объявлен план-перехват «Сирена». // УНИАН

 

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