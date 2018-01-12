Нам такое и не снилось: экс-мэра Рима посадили за растрату нескольких тысяч евро

Апелляционный суд Италии приговорил бывшего мэра Рима Игнацио Марино на два года лишения свободы за растрату 13 тысяч евро.

Об этом сообщает ANSA.

Ранее суд первой инстанции оправдал бывшего мэра. Марино был обвинен в использовании официальных банковских счетов для личных нужд.

Отмечается, что чиновник оплачивал с их помощью ужины со своей семьей в ресторанах.

Прокуратура заявила о 50 подобных случаев на общую сумму 13 000 евро. Генеральный прокурор Италии требовал для бывшего мэра 2,5 года заключения.

Марино заявил о "политически мотивированном приговоре ввиду выборов" и пообещал подать кассационную жалобу на приговор Апелляционного суда. "Я никогда не потратил ни одного евро государственных денег на частные цели", - сказал он.

Ранее экс-мэр Рима предлагал возместить сумму, которую он якобы потратил из бюджета. Марино подал в отставку в 2015 году. // Апостроф