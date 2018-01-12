Реформа поліції: підсумки атестації у Харківській області

З них:

6103 працівника за результатами атестації відповідають займаній посаді, це 89% від загальної кількості.

448 працівників займаній посаді не відповідають та підлягають переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність.

311 працівників за результатами атестації підлягають звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність, це - 4,5% від загальної кількості (аналогічний показник в Дніпропетровській області – 5%).

По факту звільнено через службову невідповідність було 261 працівника.

З них поновлено за рішеннями судів - 242 працівника (зі звільнених - 92,7% працівників поновились через суди).

В підсумку, після оскарження в судах - звільнено зі служби в поліції після атестації у Харкові та області в 2016-2017 роках - 19 осіб, це 0,3% від загальної кількості працівників, які прийшли на атестацію. Це менше 1 людини на райвідділ поліції в місті та області.

Загальна сума компенсації виплачена працівникам ГУНП в Харківській області, поновленим за рішеннями судів, складає - 5 265 672,47 гривень. Наприклад, в Дніпропетровській області загальна сума компенсації склала 1 907 493 гривні (при тому, що кількість працівників, які проходили атестацію в Харківські області менша, ніж в Дніпропетровській).

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Харківський антикорупційний центр