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Тройное ДТП произошло из-за оргии в машине

12.01.2018 17:40

Пьяные водитель, его друг и девушка были так заняты "делом", что проскочили на красный свет светофора

В Российском городе Киров произошла необычная авария – нетрезвый водитель на автомобиле протаранил две машины из-за группового секса прямо на ходу.

Фото: скриншот

Трое "любителей" острых ощущений решили устроить оргию прямо в автомобиле. Два мужчины и девушка были изрядно выпившими и были навеселе, двигая на автомобиле по улицам Кирова. На одном из светофоров водитель потерял контроль над ситуацией и налетел на две легковушки, устроив тройное ДТП.

В итоге ДТП обошлось без погибших, но водитель и пассажиры получили повреждения различной степени тяжести.

Во время движения девушка попросила своих друзей ехать аккуратно и пристегнуться.

"Я говорю – чего ты красный ехал?! Я от испуга выбежала из машины", – рассказала "роковая" пассажирка.

После аварии один из мужчин с трудом смог дыхнуть в драгер, чтоб проверить его на алкоголь. Оказалось, что в его крови 1,050 промилле. // Сегодня

 

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