Чиновника потребсоюза задержали на взятке в 1,5 тыс. долларов

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

По информации прокуратуры, чиновник требовал указанную сумму за согласие на аренду помещения.

"Следователями прокуратуры Закарпатской области совместно с работниками управлением защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины задокументировано вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 1500 долларов США заместителя председателя правления Воловецкого потребительского общества Закарпатской облпотребсоюза.

Чиновник требовал указанную сумму за предоставление согласия на заключение договора аренды помещения для осуществления коммерческой деятельности. Уличен при получении неправомерной выгоды в своем служебном кабинете в г. Воловец при заключении договора аренды помещения", - рассказала Попович.

Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, соединенные с вымогательством неправомерной выгоды). Денежные средства изъяты, продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины.