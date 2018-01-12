Автомобильный Ку-Клукс-Клан в Туркменистане: президент Бердымухамедов запретил черные авто

Со 2 января 2018 года в Туркменистане вводится запрет на эксплуатацию автомобилей черного (темного) цвета.

Как пишет издание «Хроника Туркменистана», на данный момент дорожная полиция останавливает на дорогах не только черные и темно-серые машины, но и автомобили других цветов.

По сообщениям собственных корреспондентов, а также читателей издания, машины синего, красного, зеленого и других цветов полиция требует отогнать на штрафстоянку, не давая при этом никаких объяснений.

Так как относительно запрета использования черных машин не было издано письменных постановлений и приказов, сотрудники ДПС трактуют распоряжение по-своему, произвольно решая какие оттенки разрешены, а какие нет. Некоторых водителей могут отпустить, но большинству все же приказывают перекрасить, либо прекратить пользоваться транспортными средствами.

Радио «Азатлык» также сообщает, что черные машины эвакуируются прямо с автостоянок и перевозятся на штрафстоянку дорожной полиции.

С января 2018 года эксплуатация машин черного цвета запрещена. Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза. Если раньше покраска машины стоила $500, то сейчас эта услуга обойдется уже в $1000.

Напомним, что с января 2015 года был запрещен импорт в Туркменистан автомобилей черного цвета. На тот момент работники таможни не могли объяснить запрет. На вопросы и возмущения они лишь отвечали, что нужно покупать белые машины, так как «белый цвет приносит удачу».

Помимо этого, по данным АНТ, в стране также запретили садиться за руль женщинам.