«Русский мир»: предпринимательница перестала раздавать хлеб пенсионерам из–за агрессии с их стороны

Предпринимательница из Калуги перестала раздавать хлеб пенсионерам из–за агрессии с их стороны. Во время благотворительной акции она «получила столько негатива и оскорблений, сколько не получала за всю жизнь».

Жительница Калуги и владелица продуктовых магазинов Яна Гурова рассказала журналистам, почему перестала поддерживать акцию «Полки добра», в рамках которой за свой счёт бесплатно раздавала хлеб пенсионерам. По словам предпринимательницы, причиной стала агрессия и негатив со стороны тех, кому она пыталась помочь.

Проблемы начались после того, как поставщик хлеба начал привозить его позже, чем обычно. Это привело к тому, что у магазина выстраивались очереди, и приходящих на работу продавцов «уже встречали с негативом».

Мы даже объявление повесили о том, чтобы пенсионеры приходили попозже, что хлеб достанется всем в течение дня. Но люди продолжали скандалить, доводить до слёз продавцов, звонили с жалобами в отдел торговли в горуправу, заявляли, что мы воруем хлеб у пенсионеров.

И тогда я решила: всё! Я не хочу, чтобы моим продавцам устраивали скандалы, чтобы они плакали и слушали оскорбления. Я видела, как их трясёт от всех необоснованных претензий. — Яна Гурова.

После того, как в магазине приняли решение прекратить участие в акции, некоторое время в него ещё приходили люди, ругавшие руководство за то, что их «лишили хлеба».

Прежде я бы в такое поверить не могла. Но вот реальность оказалась жестокой. Хотели старикам помочь, они же вечно у нас обижены чем–то, но в итоге получили вот такое. — Яна Гурова.

Это был уже второй магазин предпринимательницы, пытавшийся раздавать хлеб пенсионерам. Первый опыт также оказался неудачным: там пришлось свернуть акцию, так как соседние магазины жаловались на постоянные скандалы и драки в очереди за бесплатным хлебом.

По словам Гуровой, cнова участвовать в акциях по раздаче хлеба она не намерена, и вместо этого планирует заключить договор с детским благотворительным фондом и перечислять туда процент от дохода.

Яна Гурова — не единственный российский предприниматель, за свой счёт оплачивавший бесплатные продукты для малоимущих. Похожую акцию устраивали, например, Наталья Третинская из Челябинска, екатеринбуржец Артак Акопян и Мамуд Шавершян из Владимирской области. Каждый из них сталкивался с негативной реакцией в свой адрес: от критики в интернете до жалоб в прокуратуру.

// tjournal.ru