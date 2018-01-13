Депутат Одесского облсовета пытался «дать» детективу НАБУ 500 тыс. долларов

Депутат Одесского облсовета пытался дать сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 500 тыс. долларов взятки. Депутату сообщили о подозрении, передает пресс-служба НАБУ.

"Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром ООО является подозреваемый депутат Одесского облсовета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что депутату Одесского облсовета сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"). На данный момент решается вопрос об избрании депутату меры пресечения.

В ведомстве добавили, что упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года здание приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн.

Напомним, весной 2017 года Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры проводило обыски в Одессе из-за подозрительной покупки завода "Краян". // 112.ua