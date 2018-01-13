В Запорожье СБУ провела обыски у «охранников» местной епархии «кремлевского» патриархата (видео)

В ходе обысков изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, а также значительное количество патронов

В Запорожье Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у представителей пророссийской организации "Союз православный "Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "Патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что организация "Радомир" предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине", – добавили в СБУ.

Напомним, что 5 января 2018 года священник УПЦ МП отказался отпевать ребенка, погибшего от падения на него мужчины с окна многоэтажки. Священнослужитель Евгений Молчанов объяснил свое решение тем, что мальчик был крещен в церкви Киевского патриархата. Он заявил, что церковь "самозваная", а значит ребенок – некрещеный.

Тогда родители обратились в ближайший храм – имени Иоанна Кронштатского, но там им отказали по той же причине. В итоге на отпевание приехал священник из церкви, где крестили ребенка.

Позже митрополит Запорожский прокомментировал ситуацию, обвинив во всем ритуальную службу, которая обратилась не в ту церковь. На произошедшее отреагировал и спикер УПЦ КП Евстратий Зоря. Он рассказал, что отказ в церковных службах верующим из КП – обычное явление. При этом нет ни одного общего официального документа МП, который бы обязывал так действовать.

После инцидента запорожский блогер Юрий Гудыменко запустил акцию #принеси_куклу, попросив украинцев принести игрушку к любой церкви Московского патриархата. Но у храма Петра и Февронии на Малом рынке были избиты двое мужчин, которые принесли к зданию куклу.

Позже правоохранители открыли уголовное производство в отношении Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО "Союз православный "Радомир" и других лиц за разжигание национальной и религиозной вражды, что привело к стычкам в Запорожской области. // 112.ua