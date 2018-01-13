Руслан Ротань снова стал игроком киевского «Динамо»

Футболист уже выступал за столичный клуб в течение двух с половиной лет

Киевское "Динамо" подписало контракт с капитаном национальной сборной Украины Русланом Ротанем. Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Ротань проходит медосмотр в "Динамо".

Напомним, Ротань уже выступал за "Динамо" в течение двух с половиной лет. Пополнив ряды "бело-синих" в преддверии сезона 2005/2006, Руслан провел за этот период 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 мячей), 8 матчей в еврокубках (2 мяча), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украина (1 гол).

Вместе с Русланом "Динамо" завоевало одно чемпионство, два Кубка Украины и два Суперкубка Украины.

Киевский клуб Ротань оставил ровно 10 лет назад, 12 января 2008 года, вернувшись в "Днепр", в составе которого провел свой первый матч в высшей лиге чемпионата Украины (7 ноября 1999 года, матч "Днепр" – "Кривбасс" – 1: 0 ). За "Днепр" полузащитник выступал в периоды с 1999 по 2005 и с 2008 до 2017 года – крупнейший этап своей профессиональной карьеры. Последние полгода провел в чешской "Славии".

Ротань стал третьим зимним новичком киевлян. Напомним, в декабре "Динамо" купило у "Копенгагена" игрока сборной Словении Беньямина Вербича.

У уже после нового года защитник "Олимпика" Артем Шабанов подписал контракт с "Динамо". Соглашение рассчитано на четыре года. // Сегодня