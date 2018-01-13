СМИ назвали имя депутата, который хотел дать агенту НАБУ взятку в полмиллиона долларов

Депутатом Одесского облсовета, которому предъявлено подозрение в предложении взятки в 500 тысяч долларов агенту НАБУ, оказался Олег Бабенко из фракции Блока Петра Порошенко.

Об этом сообщают источники INSIDER.

По словам собеседника, когда спецназ НАБУ предпринял попытку задержать Бабенко по месту его пребывания в Киеве, депутат убежал от спецназа, выпрыгнув в окно.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что совместно с НАБУ, выдвинули подозрение в предложении взятки агенту НАБУ одному из депутатов Одесского облсовета.

По данным следствия, Бабенко вместе з сообщником предлагал агенту взятку в 500 тысяч долларов за снятие арестов со счетов субъекта хозяйственной деятельности, бенефициаром которого является депутат, а также за избежание конфискации арестованных средств.

В итоге, депутат убежал, правоохранители принимают меры по его поиску.