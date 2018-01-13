На Кировоградщине 15 лет тюрьмы грозит супругам, получивших ребенка «в подарок»

В Кировоградской области семейную пару из села Оситняжка подозревают в торговле людьми: семья взяла на воспитание ребенка своей знакомой и объяснила это тем, что женщина не имела денег, чтобы растить мальчика.

Сейчас и "усыновителям", и матери, подарившей ребенка, грозит до 15 лет тюрьмы, а малыша может ожидать детский приют.

Как стало известно, мальчик появился в семье Кабанюков прошлой весной, когда знакомая от безденежья якобы подарила им малыша. При этом у Ольги Кабанюк сын уже взрослый, потому она с радостью взялась за воспитание, а отцом маленького Марка записали ее мужа – Александра Кабанюка.

"Она сама поехала с мужем в ЗАГС, и они написали заявление, что он признает отцом ребенка себя", – рассказала женщина.

В свою очередь, ее муж заверил, что младенцу "с первого дня я отдал душу, сердце, тепло, время, мы для него делали все, постоянно ходили в больницу, врачей вызывали на дом".

По словам заведующей детским отделением Кировоградской райбольницы Ирины Потеряйко, Марк – очень контактный ребенок и весь персонал больницы очень его полюбил.

"В кроватке ребенок стоит, игрушками играет. Контактный, когда к нему заходят все, медицинский персонал очень полюбил", – рассказала она.

Тем временем, в соцслужбе утверждают, что забрали малыша из семьи, потому что Кабанюки его официально не усыновили, а отцовство Александра экспертиза не подтвердила, и потому супругам, а также биологической матери ребенка выдвинули подозрение в торговле людьми и сейчас все трое – под домашним арестом.

"Они между собой договорились о том, что она не продала ребенка, а она подарила ребенка. Это все равно считается преступлением против ребенка, против человека", – подчеркнула начальник службы по делам детей Кировоградской райгосадминистрации Светлана Черненко.

При этом в соцслужбе выяснили, что 35-летний Александр – неоднократно судимый, еще и выпивает, что подтверждают и соседи.

"Бывали и ссоры, бывали и пьянки, и гулянки. Ну, как молодые люди", – рассказала соседка Галина Кваша.

Между тем, юрист Людмила Бордунос говорит, что Кабанюки имели все шансы быть родителями ребенка, если бы оформили все по закону.

"Мама могла отдать ребенка, если он ей не нужен. Она его должна была отдать в дом малютки или детский дом, а родители нынешние – должны были его просто усыновить", – рассказала она.

Стоит добавить, что в соцслужбе уже сообщили: ребенка в ближайшие дни переведут в детский приют. // Сегодня