В організатора ОЗГ, що діяла від імені «Закарпатгазу», при обшуку знайшли угорський паспорт

Як уже повідомляло Закарпаття онлайн, троє екс-працівників ПАТ "Закарпатгаз"привласнили понад 225 тис грн, які мали бути оприбутковані товариством.

За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області затримано та оголошено про підозру трьом учасникам організованої групи, які ошукали акціонерне товариство «Закарпатгаз». Усім трьом вже обрано міри запобіжного заходу.

У рамках розслідування кримінального правопорушення щодо привласнення, розтрати та заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, викрито та затримано трьох учасників організованої групи з числа колишніх працівників Мукачівської філії ПАТ «Закарпатгаз».

Попередньо встановлено, що двоє з працівників Мукачівської філії «Закарпатгазу» приходили до споживачів, мешканців міста Мукачева та району, і протиправно отримували від них гроші за виготовлення технічних умов щодо встановлення додаткового газового обладнання (котлів, конвекторів, батарей та інше) та відповідних актів на запуск газу.

Після здійснення громадянами відповідної оплати зловмисники надавали підроблені документи з печатками і підписами одного з колишніх працівників товариства про успішну реєстрацію газового обладнання та виготовлення технічної документації. Таким чином, екс-працівники акціонерного товариства, зловживаючи службовим становищем, протягом січня-травня 2016 року ошукали Мукачівську філію ПАТ «Закарпатгаз» на суму понад 225 тисяч гривень.

Усім трьом зловмисникам вже оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3.ст. 28 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).

Керівнику організованої групи судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою, іншим двом учасникам – домашній арешт.

До того ж, у організатора вказаної групи, при обшуку вилучено паспорт громадянина Угорщини.

За вчинене винним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. // zakarpattya.net.ua