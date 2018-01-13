В Украине растут продажи оборудования альтернативной энергетики

Компании-производители продолжают искать пути повышения эффективности операций, от использования альтернативных источников энергии до сокращения отходов и принятия инициатив по социальной ответственности.

Специалисты, представляющие интернет-магазин электротехники TechMAX, которые занимаются реализацией в том числе и оборудования для альтернативной энергетики, отмечают растущий интерес к данному виду продукции со стороны украинских покупателей.

Использование источников солнечной энергии и других альтернативных источников энергии, растет довольно внушительными темпами. Многие фермеры начали внедрение так называемых чистых электростанций, работающих на солнечной энергии.

Некоторые просто устанавливают несколько солнечных панелей на здании, другие извлекают выгоду из гидроэнергетики и ветряных турбин.

«Поскольку расходы на энергию продолжают расти, таким образом люди значительно экономят на тарифах на электроэнергию, которые постоянно растут»? - отмечают эксперты.

Инвертор. Фото: techmax.com.ua

Как говорят специалисты электротехнического магазина TechMAX, их компания увеличила продажу инверторов, устройств которые могут преобразовывать солнечную энергию в электроэнергию, в несколько раз, что говорит о повышенном спросе на оборудование альтернативной энергетики.

Еще одним перспективным источником энергии считают биогаз. Домашний биогаз широко используется в развивающихся регионах мира. Всемирный банк и Организация Объединенных Наций активно начали поощрять его использование в качестве дешевого, экологически чистого источника энергии. Например в Китае насчитывается 27 миллионов биогазовых установок.

Возобновляемая энергия все более проникает в экономики разных стран, и те, кто доминируют на рынках этих новых технологий, скорее всего, окажут наибольшее влияние на модели их развития в будущем.

Украина подтверждает это утверждение, стремясь перейти к альтернативной энергии и стать более энергоэффективной и энергонезависимой страной. Согласно новой государственной статистике, производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии достигло «рекордного уровня». В Европе считают, что Украина потенциально, может вырабатывать такой электроэнергии больше 70%, сейчас этот показатель едва достигает 10%. Эксперты по энергорынку ЕС, больше всего дают шансов ветроэнергетике, которая может занять нишу в Украине до 50% выработанной энергии, далее прогноз дает предпочтение биоэнергетике до 25%, гидроэнергетике до 20% и солнечной 5-7%.

Энергетическая стратегия Украины, предполагает выйти к 2035 году на уровень выработки 25% электроэнергии из альтернативных источников.