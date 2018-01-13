У місті Білгороді-Дністровський Одеської області невідомий вистрілив з гранатомета у кафе

У місті Білгороді-Дністровський Одеської області вночі невідомий вистрілив із гранатомета в кафе, постраждалих немає. Про це повідомив відділ комунікацій Головного управління Національної поліції області.

"О 2:05 до Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріл у будівлю закладу громадського харчування. В результаті пострілу було зруйновано стіну будівлі", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції, керівництво обласного головного управління, працівники кінологічної та вибухотехнічної служб.

"З місця події вилучено циліндричний тубус, попередньо від ОРПГ, металеві фрагменти від снаряда, металевий предмет, схожий на двигун реактивної протитанкової гранати РПГ-22, дорожню сумку та інші речові докази", - повідомили в управлінні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Для проведення досудового розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу.

За деякими даними, постріл було здійснено в стіну піцерії.