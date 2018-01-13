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За атакой вируса NotPetya в Украине стоят спецслужбы РФ, - WP

13.01.2018 14:14

Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявило, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

Как сообщает The Washigton Post со ссылкой на источники в ЦРУ подчеркивает: в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).

В ЦРУ отказались комментировать эту информацию. Фото: ain. ua

В ЦРУ отказались комментировать эту информацию, пишет издание.

Как сообщали Українські Новини, СБУ нашли след российских спецслужб в кибератаках Petya.A.

За первые сутки киберполиция получила более 1 тыс. сообщений о вирусе Petya.А.

Источник : Українські новини

 

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