В Одессе на взятке задержали руководителя отдела ЖКС

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Чиновница подозревается в получении неправомерной выгоды
В Одессе на взятке в размере 600 долларов разоблачили руководителя одного из отделов ЖКС в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
11 января "на горячем" во время получения взятки правоохранители задержали руководителя одного из отделов коммунального предприятия ЖКС. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (взятка) УК Украины.
Как выяснилось, чиновница получила от мужчины в два транша в среднем 600 долларов США взятки за выдачу справки о переоформлении лицевого счета.
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