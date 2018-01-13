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В Одессе на взятке задержали руководителя отдела ЖКС

13.01.2018 16:55

Чиновница подозревается в получении неправомерной выгоды

 

В Одессе на взятке в размере 600 долларов разоблачили руководителя одного из отделов ЖКС в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

11 января "на горячем" во время получения взятки правоохранители задержали руководителя одного из отделов коммунального предприятия ЖКС. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (взятка) УК Украины.

Как выяснилось, чиновница получила от мужчины в два транша в среднем 600 долларов США взятки за выдачу справки о переоформлении лицевого счета.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. // Сегодня

 

 

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