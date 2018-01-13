В Одессе на взятке задержали руководителя отдела ЖКС

В Одессе на взятке в размере 600 долларов разоблачили руководителя одного из отделов ЖКС в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

11 января "на горячем" во время получения взятки правоохранители задержали руководителя одного из отделов коммунального предприятия ЖКС. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (взятка) УК Украины.

Как выяснилось, чиновница получила от мужчины в два транша в среднем 600 долларов США взятки за выдачу справки о переоформлении лицевого счета.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. // Сегодня