Депутат, подозреваемый в попытке дачи взятки в полмиллиона долларов, заявил о провокации

Депутат одесского облсовета Олег Бабенко, которого НАБУ подозревало в попытке дать взятку детективу в полмиллиона долларов, назвал распространенную информацию провокацией и ложью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ о том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тыс. долларов за решение каких-то вопросов связанных с «Краяном» является выдумкой, провокацией. Это ни что иное как мыльный пузырь который не имеет под собой реальных оснований.

Я категорически отвергаю все обвинения в мой адрес и требую от НАБУ, если у них есть честь и совесть, либо обнародовать любые доказательства против меня, аудио, видео - что угодно, либо извиниться.

Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. О всем происходящем я узнал из СМИ. «Пидозру» мне никто не вручал.

В ближайшее время я вернусь в Киев и сам прийду в НАБУ и хочу получить от них вразумительные пояснения относительно распространенной лжи. Если у них будут ко мне вопросы я отвечу на каждый из них!

Если будет необходимость я готов отстоять свою правоту в честных и прозрачных судебных процессах.

Отдельно хочу заявить что информация о том что я являюсь выгодополучателем от коммерческих сделок упоминаемых в сообщениях правоохранительных органов является ложью! Надеюсь, у авторов этой провокации хватит чести и совести извиниться за ложь которую они распространяют