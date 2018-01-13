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«Не плати 7 гривен за скотовозку»: одесситы начинают забастовку против маршруток (фото)

13.01.2018 17:42

Одесситы возмущены необоснованным повышением цен на проезд в маршрутках и предлагают устроить забастовку новому тарифу, который вступит в силу в понедельник, 15 января.

 "Предлагаем 15 января в понедельник в 9.00 выйти под мэрию на Думскую площадь с лопатами - для того, чтобы вырыть метро для чиновников одесской мэрии", - говорится в объявлении, распространяемому в соцсетях.

"Все отлично понимают, что тесные маршрутки-скотовозки - это не транспорт для цивилизованного общества.

Хватит кормить монополистов-перевозчиков и чиновников мэрии, берущих откаты за пассажирские перевозки. В мэрии Одессы не инициируется создание электронного билета, не внедряется понятное и простое расписание движения городского транспорта, не финансируется в достаточной степени развитие Горэлектротранс порта в целом!

Вместо этого мы видим постоянное "повышение цен", ухудшение качества услуг перевозки, пробки на дорогах и развитие транспортной коррупции, деньги от которой идут в карманы банды Труханова", - отмечают участники гражданской акции.

Другая общественная инициатива касается игнорирования маршруток как вида транспорта. // 048.ua

 

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