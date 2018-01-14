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В Британии убили и сожгли иностранца, который был волонтером в АТО (видео)

14.01.2018 00:05

В последнее время мужчина получал угрозы.

 Великобритании убили 33-летнего Микуса Альпса - бойца 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии с позывным «Мик».

Мужчину сожгли заживо в автомобиле / фото COLIN DODD

Об этом сообщается на странице батальона в социальной сети Facebook. «В центре Европы - на островах Британии Гернси - произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона «Украинская добровольческой армии» друга «Мика», который был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую «Мик» вез для военных нужд батальона», - говорится в сообщении.

В свою очередь комбат батальона с позывным «Червень» заметил: "Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе - «Мик» вез машину, броник, термобелье. Не сомневаюсь, что это сделали московиты. «Мик» неоднократно говорил, что ему угрожали за его участие в украино-московской войне».

На странице местной полиции в Facebook сообщается, что 8 января на острове был найден сгоревший автомобиль с останками человека. 

В то же время отмечается, что полиция разыскивает 33-летнего Микуса Альпса, об исчезновении которого стало известно 10 января, последний раз его видели 8 января. В полиции не исключают, что два случая связаны между собой. // УНИАН

 

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