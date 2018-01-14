Киевляне задержали преступника, укравшего в аптеке пожертвования для больного ребенка

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12 января вечером в Днепровском районе Киева неравнодушные граждане задержали мужчину, который похитил из аптеки ящик с благотворительными взносами для больного ребенка.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
«Благотворительный фонд собирал деньги на лечение ребенка, а злоумышленник забежал в аптеку и забрал ящик… По прибытию правоохранители обнаружили 30-летнего местного жителя, которого держали посетители аптеки», — говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. // Realist
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