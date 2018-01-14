Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Киевляне задержали преступника, укравшего в аптеке пожертвования для больного ребенка

14.01.2018 00:51

12 января вечером в Днепровском районе Киева неравнодушные граждане задержали мужчину, который похитил из аптеки ящик с благотворительными взносами для больного ребенка.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Источник: Национальная полиция

«Благотворительный фонд собирал деньги на лечение ребенка, а злоумышленник забежал в аптеку и забрал ящик… По прибытию правоохранители обнаружили 30-летнего местного жителя, которого держали посетители аптеки», — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...