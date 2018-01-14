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В Москве полицейские задержали работников ресторана, потребовав скидочные карты для «важных людей»

14.01.2018 01:40

Ресторатор Сергей Миронов, владеющий сетью заведений Мясо&Рыба, заявил, что сотрудники полиции по району Кунцево пытались вымогать у него скидочные карты. 

 

Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Facebook.

Владелец сети ресторанов Мясо&Рыба обвинил полицейских в вымогательстве скидочных карт

 

По словам Миронова, полицейский наряд явился в ресторан Мясо&Рыба в «Кунцево Плаза» в самый разгар бизнес-ланчей и забрали более половины работников в отделение для проверки документов.

«Никакие аргументы менеджера, что у нас полная посадка, что мы просто не сможем дальше работать, потерпим ужасные убытки, у нас недовольные гости… Полицию это не трогало, всех забрали и увезли», — написал ресторатор.

Он отметил, что вместе с сотрудниками полиции в отделение поехала начальник отдела кадров, чтобы предоставить правоохранителям всем необходимые документы на работников. Она просила отпустить поваров, кондитеров и официантов, чтобы те смогли вернуться к своим рабочим обязанностям, но ее оставили на час в коридоре.

Затем женщину пригласил к себе в кабинет замначальника отделения, майор полиции Касимов Наиль Салимзянович .

«Он ласково и с ощутимым превосходством произнес: "Вы понимаете, нам нужно три скидочные карты вашего ресторана на 50%". И добавил: "Безымянные"», — рассказал Миронов.

Он добавил, что отказался предоставлять скидочные карты, поскольку это является преступлением, после чего Касимов через сотрудницу кадрового отдела передал, что у ресторатора будут проблемы - у нескольких его сотрудников были выявлены фальшивые временные регистрации, что грозит крупными штрафами и другими неприятностями.

Тогда Миронов предложил сотрудникам полиции только стандартные скидочные карты. В ответ заместитель отдела Касимов сообщил, что карты — «подарок от нас очень важным людям». «Поэтому по-хорошему просим, а то будет хуже!», — приводит Миронов слова полицейского.

В пресс-службе столичного главка МВД пока эту информацию никак не прокомментировали. // Преступная Россия

 

 

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