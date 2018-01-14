Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Трое подростков в авто погибли, врезавшись в столб, уходя от полицейской погони

14.01.2018 08:45

В Петербурге трое молодых людей погибли в дорожной аварии, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 3:47 в ночь с 12 на 13 января. Водитель автомобиля 1996 года рождения не подчинился требованию сотрудников ГИБДД остановиться и во время погони въехал в столб для растяжки проводов.

Картинки по запросу Три человека погибли в ДТП при попытке уйти от полицейских в Петербурге

В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира 1996 и 1995 годов рождения. Еще два пассажира 1996 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. // Медиазона

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...