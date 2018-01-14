Трое подростков в авто погибли, врезавшись в столб, уходя от полицейской погони

В Петербурге трое молодых людей погибли в дорожной аварии, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 3:47 в ночь с 12 на 13 января. Водитель автомобиля 1996 года рождения не подчинился требованию сотрудников ГИБДД остановиться и во время погони въехал в столб для растяжки проводов.

В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира 1996 и 1995 годов рождения. Еще два пассажира 1996 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. // Медиазона