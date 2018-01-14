На Львовщине пьяный водитель сбил супругов, когда ехал с места первого ДТП (видео)

На Львовщине произошла двойная авария с участием пьяного водителя. Сначала он протаранил другой автомобиль, а затем сбил супругов, которые шли по обочине дороги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла в селе Сторонибабы Буского района. В результате наезда 59-летняя женщина погибла на месте, ее мужа госпитализировали. Как выяснили следователи, перед ДТП с пешеходами водитель повредил чужой автомобиль и как раз ехал домой за деньгами, чтобы компенсировать нанесенный ущерб.

Виновник аварии объяснил полиции, что пешеходов не увидел, потому что они шли по обочине. Водителя уже задержали, ему грозит десять лет заключения.

"Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, аппарат "Драгер" показал, что у него процент алкоголя в крови находится в пределах 2,5 промилле", - рассказал представитель полиции Тарас Ханик. // УНИАН