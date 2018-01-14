Близкий Саакашвили телеканал опубликовал фейк про Порошенко и ФСБ

Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал якобы копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированые февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России.

Эту информацио не проверив подхватили некоторые украинские издания и депутаты. Документы оказались поддельными, так как в них предполагается что сын Порошенко Алексей был женат в 2007 году, а на самом деле Алексей Порошенко женился осенью 2013 года.

Пресс-службы Администрации Президента Украины уже опубликовала заявление по этому поводу: «Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России.

Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 не было жены.

Пресс-служба Администрации Президента обращается к СМИ с просьбой не распространять фейковых информацию, носит явно заказной со стороны государства агрессора характер. А со стороны медиа, которые распространили непроверенную информацию, в том числе "Украинская правда" и Newsone, рассчитываем на публичное извинение.»

Напомним, что в средине ноября прошлого года, Тамазу Шавшишвили, журналисту грузинской телекомпании "Рустави-2", который был командирован освещать деятельность Саакашвили, отменили вид на жительство в Украине, и выдворили из страны.

В 2007-м году работу этого телеканала в Грузии характеризовали так «…сразу после «революции роз», «Рустави 2» называли «телевидением победившего народа». Сейчас канал воспринимается не иначе как «брежневское телевидение»… Из эфира давно исчезли политические передачи, место которых заняли безвкусные развлекательные программы. А сюжетам о жизни и деятельности Саакашвили позавидовал бы сам Сталин в разгар «культа личности».»

«УК»