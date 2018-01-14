Российский боксер Ковалев: «Зомби-ящики в России делают свое дело»

Сергей Ковалев ответил на обвинения в предательстве за видео с украинцами и вернул его в свой аккаунт

Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Сергей Ковалев ответил на критику после выложенного видео с украинскими военными. Российские фанаты обвинили Ковалева в предательстве.

Ковалев и Ломаченко

"Какой еще предатель? Вы что несете, демоны? Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса! Ниже уже некуда. Если в позитиве видеть негатив и наоборот, то мне жаль тех, кто так видит и думает. Видимо на самом деле зомби-ящики в России делают свое дело.

Меня никто никогда не гнобил и я по собственному желанию удалил ролик со своего аккаунта в Instagram, во избежание нервных срывов у завистников, так как некоторые из них неадекватно отреагировали призыв "любить", вместо того, чтобы лаяться, как кошка с собакой между собой в повседневной жизни, что в ролике и было продемонстрировано.

Вообще не важно, кто, куда, откуда и в чем там ехал, да хоть голые пусть едут, ведь главный смысл ролика был в том, что и было показано, "ЛЮБИ". И все адекватные люди, а их, как всегда большинство, увидели этот посыл.

Практически все комментарии были положительные, за исключением "больных на голову" персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня "предателем". Ведь не соврешь, какой рассказ?

Очень печально осознавать, что в российском обществе есть люди с таким жизненным настроем, который проявила желтая пресса и у них нет будущего.

Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира, представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета.

Всех понимающих и адекватных людей, хочу отдельно поблагодарить за понимание и поддержку на протяжении всей моей спортивной карьеры. Храни всех вас Бог!", – написал Ковалев.

Ранее Ковалев в своем Instagram опубликовал видеоролик под названием "Люби" с участием людей в форме военнослужащих Вооруженных сил Украины. Подписчики Ковалева резко отреагировали на данный пост и обвинили российского боксера в "предательстве" и поддержке украинских военных. Ковалев видео удалил, однако после этого поста добавил его снова.

Ранее боксер, имеющий хорошие отношения с украинским боксерами Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком, фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".

В последнем бою Сергей Ковалев победил нокаутом украинца Вячеслава Шабранского и завоевал вакантный пояс WBO. Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде. В ходе боя Ковалев трижды посылал соперника в нокдаун. // Сегодня