Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Турции пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу и завис на склоне обрыва (фото)

14.01.2018 15:32

На борту судна в этот момент находились 162 пассажира и экипаж. К счастью, всех удалось успешно эвакуировать.

В Турецком аэропорту города Трабзон пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и завис над обрывом, чудом не скатившись в море. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Саммолет авиакомпании

На борту судна в этот момент находились 162 пассажира и экипаж. Cреди пассажиров возникла паника. Но, к счастью, по данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.

Саммолет авиакомпании

Самолет авиакомпании "Пегасус" / REUTERS

"Все 162 пассажира и экипаж на борту были эвакуированы и находятся в безопасности", - сказал губернатор Трабзона Юсель Явуз. Аэропорт Трабзона на время закрыли после инцидента, причина ЧП пока неизвестна. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...