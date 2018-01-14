В Киеве в очередной раз дорожает проезд в маршрутках

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В столице дорожает проезд в частных маршрутных микроавтобусах. Часть перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривны, еще часть обещают сделать это с 15 января.
Как передает «Слово и Дело», об этом агентству рассказали сами перевозчики.
«Подорожало горючее и нам пришлось поднять стоимость проезда», - объясняют водители маршрутных такси.
Уже подорожал проезд в частных маршрутных микроавтобусах №201, соединяющий станцию метро «Шулявская» - Южную и Никольскую Борщаговки и №249, курсирующий от станции метро «Левобережная» через Русановка и Березняки к железнодорожной станции «Левый берег». Проезд подорожал ан 1 гривну, с 5 до 6 гривен.
До 7-ми гривен подорожала 455-я маршрутка сообщением жилой массив Виноградарь - Севастопольская площадь.
А в 569-й маршрутке, соединяющий станцию метро «Лукьяновская» - ДСК-3 в Отрадный, 6 гривен за проезд будут просить только с 15 января. Так решил перевозчик.
Как указано в пояснительных записках в салонах маршруток, подорожание было вынужденным и объясняется ростом цен на топливо и запчасти.
Напомним, проезд в маршрутках Киева в ближайшее время может подорожать до 8-9 гривен из-за подорожания топлива. Об этом заявил член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко. По его словам, им либо придется поднимать стоимость, или закрываться. Цена литра дизтоплива с начала осени увеличилась на 14,6% - до 26 грн.
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