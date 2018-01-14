Нетвереза жінка збила електроопору та дерево, намагаючись втекти від патрульних (фото)

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Під час патрулювання 13 січня, близько 2-ї години години, інспектори помітили, як водій автомобіля BMW 318 виїжджаючи з паркувального майданчика, що на вулиці Київський Шлях, перетнула подвійну суцільну лінію. На вимогу поліцейських зупинитися особа не відреагувала, натомість збільшила швидкість намагаючись втекти.
Патрульні розпочали переслідування.
Прямуючи маршрутом BMW, інспектори виявили автомобіль на перехресті вулиць Польова та Лісна. Жінка не впоралася з керуванням і збила електроопору та дерево. Патрульні помітили в порушниці явні ознаки алкогольного сп’яніння.
На місце події викликали викликали швидку, а згодом доставили потерпілу до Бориспільської центральної районної лікарні.
Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик, а оформленням дорожньої пригоди з потерпілою займалися поліцейські Бориспільського відділу поліції.
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