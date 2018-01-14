Нетвереза жінка збила електроопору та дерево, намагаючись втекти від патрульних (фото)

14.01.2018 17:03

Під час патрулювання 13 січня, близько 2-ї години години, інспектори помітили, як водій автомобіля BMW 318 виїжджаючи з паркувального майданчика, що на вулиці Київський Шлях, перетнула подвійну суцільну лінію. На вимогу поліцейських зупинитися особа не відреагувала, натомість збільшила швидкість намагаючись втекти.