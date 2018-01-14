Ленин — это мощи: Путин «окучивает» православно-коммунистический электорат

Президент России Владимир Путин отметил, что, по его мнению, коммунисты не изобретали свою идеологию, а лишь приспособили под нее православную веру.

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"Ленина положили в Мавзолей – чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело", – сказал Путин в документальном фильме "Валаам", выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала Россия 1 (ВГТРК).

Он отметил, что коммунистическая идеология сродни христианству, так как понятия свободы, братства, равенства и справедливости заложены в Священном писании.

"А Кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали", – сказал президент.

В российском обществе неоднократно поднималась тема возможного захоронения тела Владимира Ленина. Так спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что когда-нибудь тело Ленина будет захоронено после референдума по этому вопросу. В Кремле заявляют, что этот вопрос "не является темой повестки дня кремлевской администрации".

В ноябре 2017 года первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ, советник спикера Госдумы Александр Щипков констатировал, что тело Ленина должно быть захоронено, но в настоящее время это может расшатать политическую ситуацию в стране, в связи с этим он призвал наложить мораторий на тему захоронения Ленина. // Сегодня