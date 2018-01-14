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В Одессе задержали шайку сутенеров

14.01.2018 18:11

В Одессе задержали преступную группировку, организовавшую «бизнес» по предоставлению интимных услуг.

Об этом сообщает Киевский отдел полиции Одессы.

проституция

В состав группы входили двое мужчин и женщина, которые промышляли сутенерством с целью собственного обогащения.

Как отмечают в полиции, каждый участник группы исполнял свои, определенные совместным планом, функции. Глава «организации» принимал решения контролирующего характера: занимался вопросами дисциплины, внутренней деятельности, размера заработка и так далее. Кроме того, он занимался поиском женщин, которые за вознаграждение занимались проституцией.

Второй мужчина обеспечивал охрану и следил за проститутками, чтобы те придерживались установленных правил. Третья сообщница проводила «инструктаж» оказывающих интимные услуги женщин и вела «бухгалтерию». Девушка контролировала поведение «подопечных», получала от них деньги и передавала главе группировки.

По факту произошедшего в полиции начали уголовное производство по ч.3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без нее. // Realist

 

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