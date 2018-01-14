Внимание розыск! Разыскивается исчезнувшая после прогулки 13-летняя девочка (фото)

Полиция разыскивает 13-летнюю винничанку Тихонову Анну, которая 12 января ушла из дома на прогулку и исчезла.

13 января в Винницкий отдел полиции обратилась ее мать. Приметы девочки: рост около 165-170 см, вес около 45 кг.

Худощавого телосложения, темные, ниже плеч распущенные волосы.

Уважаемые читатели, если вы владеете информацией о местонахождении пропавшей девочки, звоните по спецлинии полиции «102» или в Виннице (0432) 59-33-22, 59-33-23.

«УК»