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Внимание розыск! Разыскивается исчезнувшая после прогулки 13-летняя девочка (фото)

14.01.2018 18:13

Полиция разыскивает 13-летнюю винничанку Тихонову Анну, которая 12 января ушла из дома на прогулку и исчезла.

13 января в Винницкий отдел полиции обратилась ее мать. Приметы девочки: рост около 165-170 см, вес около 45 кг.

Худощавого телосложения, темные, ниже плеч распущенные волосы.

Уважаемые читатели, если вы владеете информацией о местонахождении пропавшей девочки, звоните по спецлинии полиции «102» или в Виннице (0432) 59-33-22, 59-33-23.

«УК»

 

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