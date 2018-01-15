В Нацполиции выступили за создание открытого реестра педофилов

Только за прошлые сутки было зафиксировано два случая издевательства над детьми.

В Национальной полиции Украины выступили за создание открытого реестра педофилов. Об этом написал первый замглавы НПУ Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия согласно действующему законодательству настолько гуманная, что позволяет делать им это снова. На очереди внесение изменений относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет", - написал он.

По словам Аброськина, только за сутки зафиксировано два факта издевательства над детьми. В Запорожской области был задержан местный житель за изнасилование неестественным способом сына своей сожительницы - 5-летнего мальчика. В Харьковской области полиция задержала мужчину, который пытался в своей квартире изнасиловать 11-летнюю девочку.

Напомним, что в прошлом году полиция Донецкой обл. заявляла, что будет инициировать рассмотрение Верховной Радой так называемого "закона Меган", который предусматривает вопрос кастрации педофилов.

Отметим, что правоохранители Польши 1 января 2018 года опубликовали открытый список имен 768 насильников и педофилов. В публичном реестре можно увидеть фото преступников, совершивших сексуальные преступления в отношении детей и подростков младше 15 лет, их имена, фамилии, даты рождения, место проживания и детали приговора суда. // 112.ua