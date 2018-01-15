Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Сумах мужчина открыл стрельбу в магазине, ранив двух человек

15.01.2018 00:38

 В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, мужчина устроил стрельбу в одном из магазинов на ул. Привокзальной, сообщили в областной полиции. 

 

 

В результате пострадали два человека, а самого злоумышленника задержали.

стрельба

Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины

"Патрульные полицейские заметили ссору между мужчинами, в тот момент двое выбежали из палатки, один из которых намеревался ударить стулом другого. Правоохранители скомандовали прекратить и оставаться на местах. Один из участников ссоры рассказал, что его оппонент стрелял в него и товарища. Но злоумышленник успел сбежать", – отметили правоохранители.

Полицейским удалось задержать стрелявшего, в руке которого был пистолет. По предварительной версии, во время конфликта злоумышленник произвел 4 выстрела. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...