В Сумах мужчина открыл стрельбу в магазине, ранив двух человек

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В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, мужчина устроил стрельбу в одном из магазинов на ул. Привокзальной, сообщили в областной полиции.
В результате пострадали два человека, а самого злоумышленника задержали.
Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины
"Патрульные полицейские заметили ссору между мужчинами, в тот момент двое выбежали из палатки, один из которых намеревался ударить стулом другого. Правоохранители скомандовали прекратить и оставаться на местах. Один из участников ссоры рассказал, что его оппонент стрелял в него и товарища. Но злоумышленник успел сбежать", – отметили правоохранители.
Полицейским удалось задержать стрелявшего, в руке которого был пистолет. По предварительной версии, во время конфликта злоумышленник произвел 4 выстрела. // Сегодня
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