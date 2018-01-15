На Харківщині чоловіка затримали за розбещення десятирічної дівчинки (фото)

Працівники Балаклійського відділу поліції встановили особу зловмисника протягом години. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сьогодні, 13 січня, близько 13.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від 29-річної мешканки одного з селищ. Вона повідомила, що невідомий чоловік поглумився над її малолітньою донькою.

За годину зловмисника було затримано та доставлено до відділу поліції. Ним виявився 34-річний мешканець того ж селища, де мешкає сім'я потерпілої. Чоловік перебуває на обліку лікаря психіатра та систематично проходить лікування у спеціалізованому закладі. Він одружений та має дитину.

Як розповів начальник Балаклійського відділу поліції Сергій Зінчук, вдень школярка разом із молодшим братом та бабусею пішли щедрувати по рідному селищу. На вулиці до них підійшов незнайомець та запропонував пощедрувати. Бабуся залишилась на дворі чекати онуків. Злодій завів дітей до квартири. Хлопчик залишився у коридорі. Чоловік завів дівчинку до спальні, де вчинив розпусні дії. Повернувшись додому, дитина розповіла усе матері, а вона в свою чергу негайно викликала працівників поліції.



Речові докази вилучено.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області