На Дніпропетровщині СБУ викрила антиукраїнського Інтернет-агітатора

Правоохоронці задокументували, що мешканець Кривого Рогу в заборонених російських соціальних мережах розміщував матеріали із закликами до змін територіальної цілісності України.

Оперативники спецслужби також встановили, що він передавав дані та контакти громадян України, активних проросійських користувачів соцмереж, координаторам пропагандистських кампаній на території РФ.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання агітатора співробітники СБ України виявили комп’ютерне обладнання, яке використовувалося для розповсюдження антиукраїнських матеріалів із закликами до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України