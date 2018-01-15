Сын Порошенко, чтобы развеять домыслы, сам рассказал когда и где он познакомился со своей женой

Чтобы развеять домыслы, которые возникли после публикации грузинским телеканалом Рустави-2 писем якобы Президента Петра Порошенко к ФСБ России, сын Петра Порошенко Алексей рассказал в своем Facebook когда и где он познакомился со своей женой Юлией.

"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства после этого: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба", - написал Алексей Порошенко.

"Yulia Poroshenko, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на 4 года раньше, потому что каждый день с тобой - это счастье", - добавил сын Президента Украины.

Отметим, что даже после разоблачения фейка, некоторые политики и даже бывшие прокуроры до сих пор пытаются найти оправдание грандиозному проколу составителей опубликованных "документов".